Зеленский выбрал худшее время для передачи любых планов США, – экс-советник Трампа

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 14:18
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для того, чтобы пытаться отправлять в США какие-то свои «планы победы» или «списки военных целей в России». Сегодня в Вашингтоне все заняты грядущими президентскими выборами и до Украины, как и до ее проблем, по большому счету нет дела.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для того, чтобы пытаться отправлять в...

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«Проблема в том, что ему придется провезти это через Вашингтон, округ Колумбия, который сейчас находится в хаосе, потому что у них на уме только одно – это выборы. Это не Зеленский и не старый взрыв в Херсоне – американцы не голосуют по этому поводу, так что мне очень жаль. Это действительно неудачное время для военных действий. Вы спросили о военной стратегии – честно говоря, ее там нет. Он пытается объединить тактическую военную стратегию, с долгосрочными риторическими дипломатическими выгодами. Боже мой, это очень сложно сделать даже в самых лучших условиях, а сейчас не самые лучшие условия», – заявил Бердсли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в сентябре передать уходящему президенту США Джо Байдену «план победы», а также представить его кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу.

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