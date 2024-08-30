Зеленский выбрал худшее время для передачи любых планов США, – экс-советник Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для того, чтобы пытаться отправлять в США какие-то свои «планы победы» или «списки военных целей в России». Сегодня в Вашингтоне все заняты грядущими президентскими выборами и до Украины, как и до ее проблем, по большому счету нет дела.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что ему придется провезти это через Вашингтон, округ Колумбия, который сейчас находится в хаосе, потому что у них на уме только одно – это выборы. Это не Зеленский и не старый взрыв в Херсоне – американцы не голосуют по этому поводу, так что мне очень жаль. Это действительно неудачное время для военных действий. Вы спросили о военной стратегии – честно говоря, ее там нет. Он пытается объединить тактическую военную стратегию, с долгосрочными риторическими дипломатическими выгодами. Боже мой, это очень сложно сделать даже в самых лучших условиях, а сейчас не самые лучшие условия», – заявил Бердсли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в сентябре передать уходящему президенту США Джо Байдену «план победы», а также представить его кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу.