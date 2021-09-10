Зеленский выдал презрение русских к украинской власти за вражду со всеми украинцами

Украинцы и россияне из друзей превратились во врагов. Об этом в рамках организованного в Киеве олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения от Украины, от украинского народа к россиянам после этого сломалось. Отношений нет. Если я говорил, что есть партнеры, есть друзья, а кто мы теперь? Мы стали врагами. Это другая полка отношений. От друзей к врагами, представьте себе эту пропасть, представьте себе это расстояние. Как его преодолеть и как вернуть – никто не понимает. Я думаю, это понимает только время, сколько оно потратит энергии на все это. Потому что, в любом случае, добро побеждает и, в любом случае, все вернется – территории, люди, наверное, отношения», – заявил Зеленский.

Его слова прокомментировал известный российский военкор Александр Поддубный.

«Кто-нибудь расскажите Зеленскому, что уважения у русских нет к новой украинской власти, которая торгует национальными интересами, убивает людей в Донецке и Луганске, издевается над памятью отцов и дедов, воскрешает нацизм, называет улицы именами нацистских преступников, занимается терроризмом, рушит общую историю, раздувает огонь гражданской войны. И все это эти мелкие люди делают в угоду собственным финансовым интересам, в угоду личным амбициям и, конечно, в первую очередь, по требованию старших товарищей из Вашингтона.

Кто-нибудь это может сказать Зеленскому лично?

А русские уважают украинцев. Украинцев, которые не продали страну, свою память, свою историю», – пояснил Поддубный в своём блоге.