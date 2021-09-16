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16.09.2021 18:34 (Мск)
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина
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Зеленский выдал желаемый «Железный купол» за действительный – военный эксперт

Новости УкраиныСША не собираются давать Украине систему ПРО «Железный купол». Если такая идея где-то и...

США не собираются давать Украине систему ПРО «Железный купол». Если такая идея где-то и обсуждалась кулуарно, то это не значит, что такое решение действительно будет принято, как о том говорит украинское руководство.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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«В США нет сформированного, принятого решения по предоставлению Украине «Железного купола». Беда нашей власти в том, что она, будучи поглощённой агрессией и русофобией, – любую, услышанную где-то кулуарно идею начинает раздувать до таких масштабов, что создаётся впечатление об уже принятом решении.

Но это решение не было принято. Я думаю, что с учётом того, что за столько лет «значительной» военной помощи Украине, которая с точки зрения сложности, дальше «Джавелинов» не пошла, оно и не будет принято. Да и «Джавелинами» мы, по сути, не можем распоряжаться, хотя они у нас формально есть, но их как бы нет.

Кроме того, предоставление Украине «Железного купола» сейчас будет противоречить тем политическим тенденциям в отношениях США и России, которые мы сегодня наблюдаем. Все, в том числе и американская администрация, прекрасно понимают, что это стало бы невероятным раздражителем в данной ситуации.

Вряд ли американцы будут прислушиваться к желаниям и фантазиям Зеленского и его администрации, и следовать им. Их в первую очередь беспокоят собственные приоритеты. Я думаю, что вокруг «Железного купола» раздувается очередная пропагандистская шумиха, её раскручивают многие, начиная от министра иностранных дел и заканчивая президентом», – резюмирвал Сергей Шабовта.

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