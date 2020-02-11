Зеленский выдавливает Коломойского в оппозицию: Смена главы офиса президента

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан, изначально считавшийся человеком олигарха Игоря Коломойского, отправлен в отставку. Вместо него пост занял Андрей Ермак, до того числившийся помощником главы государства и курировавший, в частности, негласные переговоры с Россией.

«Данное решение лежит в рамках тенденции на концентрацию власти в руках «ближнего круга» Владимира Зеленского, который также называют «квартальцами». Наряду с этим, группа Коломойского теряет своё определяющее влияние на формирование внутренней политики. Недавние заявления президента о поддержке закона о невозвращении национализированных банков прежним владельцам и обыск у журналистов канала «1+1» – яркое тому подтверждение», – комментирует киевский политолог Даниил Богатырев.

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Накануне депутат Александр Дубинский, которого называют представителем группы Коломойского в Верховной раде, выступил с резкой критикой по поводу усиления конкурирующих центров влияния в окружении Зеленского.

Дубинский заявил в эфире телеканала «NewsOne», что Украину при Владимире Зеленском по-прежнему «дерибанят» ставленники экс-президента Петра Порошенко и американского олигарха Джорджа Сороса.

«Все те, кто занимался разворовыванием наших с вами денег при предыдущей власти, так или иначе, сохранили все свои позиции при власти действующей. Ну, мне просто кажется, что это расцвет порохоботников и соросятников во власти.

Ну, посмотрите, кто поменялся на уровнях, которые принимают решения, вот, средний менеджер среднего уровня в госкомпания? Все те же самые люди, которые были при Порошенко.

Нефедов был у нас замминистра экономики. Где он? Возглавляет налоговую службу. Все эти люди работали при тех и работали при этих. Гончарук вообще прекрасный пример. Это все те же самые кадры, которые пришли, поназначали своих же людей на свои же хлебные места и прекрасно работают.

Возможно, степень и скорость разворовывая не такая, как при Петре Алексеевиче – там, все-таки, были профессионалы разворовывания. Здесь – аматоры и, может быть, в связи с этим они не оконца понимают, что можно еще украсть. Но, поверьте мне, люди быстро учатся таким операциям», – заявил Дубинский.

Депутат также назвал «соросят», пробравшихся в правительство Украины «управленческой ошибкой»: «Эти люди, на самом деле, не про Украину. Но в какой-то момент всем начинает казаться, что они другие. И вот, мне кажется, формирование правительства из «хороших парней» с западным образованием, с грандами и хорошей репутацией сыграло с нами злую шутку. А как теперь исправить эту управленческую ошибку – большой вопрос».