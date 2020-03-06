Зеленский выдвинул хамский ультиматум Путину

06.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский считает, что он может договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе, но пригрозил отказаться от переговоров через год, если не будет прогресса.

«Время идет. Правительство может потратить один год на полное Соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок – запрещен», – сказал Зеленский в интервью The Guardian.

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Он заявил, что срок в год будет отсчитывать от первого декабрьского саммита Нормандской четверки. «Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать», – сказал он, добавив, что есть «два или три плана» в случае отказа России идти на уступки Киеву, но отказался от подробностей.

«Я думаю, он меня выслушал. У меня было такое чувство. Надеюсь, это не ложное чувство», – добавил украинский президент, комментируя итоги встречи с Владимиром Путиным на встрече Нормандской четверки в Париже.

Зеленский уточнил, что выступает за пересмотр Минских соглашений в более выгодную сторону для Киева, поскольку Украина их подписала, якобы, «под чрезвычайным давлением пять лет назад, чтобы положить конец крупным боевым действиям».

Зеленский вновь заявил, что Путин неоднократно отвергал его предложения о пересмотре Минских соглашений – главное требование Киева заключается в контроле над границей ЛДНР и России, чтобы исключить переброску поддержки республикам из РФ.

Он сказал, что лидеры Франции и Германии поддерживают Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Эммануэля Макрона по одновременному восстановлению отношений с Москвой, заявив: «Вы не можете играть здесь на два фронта».

Российский политолог Алексей Чеснаков считает, интервью Зеленского – свидетельство о переходе Киева к новой стратегии.

«Киев, по всей видимости, обозначает в публичном пространстве новую переговорную стратегию. Будет с удвоенной силой торпедировать выполнение Минских соглашений (разумеется, как и прежде, обвиняя в срывах Москву) и использовать как инструмент давления (в том числе на Париж и Берлин) фактор ограниченного времени.

Призывы договориться к приближающимся октябрьским местным выборам уже не работают. Все понимают, что это фантазии. Теперь будут твердить: у нас есть только год, потом мы выходим.

Это своего рода ультиматум. Не реалистичный ни по срокам, ни по смыслу. Уже много раз украинские официальные лица признавали невозможность быстрого (в течение года) урегулирования конфликта.

Относиться к этому ультиматуму Зеленского нужно как к обыкновенному хамству – мальчик решил ставить условия Путину.

И, конечно, России не следует всерьез обсуждать эти условия. Потому, что они лишь элемент банального торга. На самом деле Украина заинтересована не в выполнении соглашений в течении года, а в выходе из Минского процесса, в расчете, что новые соглашения будут сформулированы для нее более комфортно», – комментирует Чеснаков.