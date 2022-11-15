Зеленский выдвинул очередной ультиматум и «исключил» Россию из G20

15.11.2022  10:41 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина хочет мира, но собирается воевать до фактической капитуляции России.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из обращения президента Украины Владимира Зеленского к саммиту «Большой двадцатки».

Украина хочет мира, но собирается воевать до фактической капитуляции России. Такой вывод, передает корреспондент...

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«Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время… Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попробовать реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?», – сказал президент.

Он призвал не предлагать Украине «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

«И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию», – отметил глава Украины.

По его словам, для мира необходимо выдвинуть ряд предложений, среди которых вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими, освобождении всех украинских пленных, создание международного трибунала, выплата репараций.

Кроме того, президент хочет проведения международной конференции «для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины».

«И если Россия будет сопротивляться нашей формуле мира, вы увидите, что она хочет только войны», – резюмировал Зеленский.

Примечательно, что несколько раз он демонстративно обращался к саммиту «уважаемые G19», тем самым игнорируя Россию.

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