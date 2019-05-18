Зеленский выдвинул территориальные претензии к России

18.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, демонстративно проигнорировавший трагическую годовщину событий в Одессе, где 2 мая 2014 года боевиками Евромайдана были заживо сожжены несколько десятков противников госпереворота, выступил с заявлением по поводу 75-летия высылки части населения Крыма с полуострова в Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны по обвинению в коллаборационизме.

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В опубликованном заявлении Зеленский демонстрирует солидарность с позицией запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса, предъявляет территориальные претензии к России. Риторика новоизбранного украинского президента в очередной раз повторяет тезисы предшественника Петра Порошенко и других представителей бандеровского режима.

Зеленский иллюстрирует свое заявление такой картинкой

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они вновь стали жертвами репрессий – как и те, кто остался верен Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними ежедневно. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!» – написал Зеленский.