Зеленский выкинул миллиарды на празднества и сразу ужесточил «тарифный геноцид» – политобозреватель

Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги станет новым витком тарифного геноцида, который ухудшит материальное положение большинства населения Украины.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы назвала это новым витком тарифного геноцида. Потому что мы это самый настоящий геноцид, который минимум 3/4 страны финансово выбьет из колеи. Люди и так еле-еле тянут долги за коммуналку. Впервые за годы независимости эта цифра (долги) превысила 70 млрд. И она нарастает. Что нам обещал Владимир Александрович, когда он баллотировался в президенты? Что будут снижены тарифы. Сейчас мы видим совершенно обратный процесс.

Давайте вспомним, почему опять начали повышаться все эти тарифы. Потому что мы готовимся возобновить сотрудничество с МВФ. Миссия МВФ начинает опять с нами работу, а какое их главное условие? Приведение тарифов к европейским нормам. Только у нас зарплата и пенсии к европейским нормам не приводятся. Насколько я помню, власть обещала, что к годовщине независимости пенсионерам будет выплачена серьёзная добавка от 500 до 1000 гривен.

Ничего этого, естественно, не случилось. Зато у нас находятся деньги – выбрасывать на пышные праздники по 5 миллиардов, платить тысячи гривен за сценарии, за трехминутное выступление Джамалы. То есть, вот на это пошли деньги. Вместо того, чтобы поддержать неимущие слои населения, пенсионеров, у нас деньги идут в совершенно противоположном направлении.

Естественно, такая ситуация не может остаться без общественной реакции. Пока ещё сентябрь, пока ещё тепло, но мы же видим, что люди не только за тарифы будут платить, они будут платить за переустановку счётчиков, за повторное подключение. Совсем недавно они заплатили, и теперь из карманов ещё изымаются какие-то деньги.

Более того, над всеми висит вот этот ужасающий закон, что будут отбирать жилье за долги. У кого же будут отбирать? У самых беззащитных – пенсионеров, инвалидов, матерей-одиночек, которые действительно не смогут за себя постоять, особенно в условиях нашей так называемой судебной реформы», – резюмировала Ирина Гаврилова.