Зеленский вынес приговор маленьким украинцам. В «незалежной» закрываются детские больницы

31.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Пока Зеленский фантазирует по поводу внедрения COVID-паспортов, в «незалежной» тем временем закрываются и уходят с молотка больницы. Причина ликвидации медучреждений – не только в убийственной медреформе, навязанной Украине «партнёрским» Западом, но и в невозможности «слуг» народа остановиться и прекратить грабить и гробить страну.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Под угрозой закрытия – Криворожская городская детская больница №2 из-за того, что Национальная служба здравоохранения Украины не подписала с медучреждением необходимые договоры. Отказ подписывать документы аргументирован тем, что в детской больнице Зе-президентского города нет аппарата УЗИ, генератора для бесперебойной подачи электроэнергии и двух штатных врачей анестезиологов.

В период пандемии коронавируса в инфекционное отделение больницы поступают дети из всех районов Кривого Рога. Другие же медицинские учреждения города, которые едва справляются с нагрузкой из-за наплыва инфицированных коронавирусом, не смогут принять дополнительное количество больных детей. То есть, Зеленский вместе со своими приспешниками бьёт по самому ценному и святому – украинским детям. Закрыв лечебное учреждение, «Зе-гарант» объявит приговор молодому поколению украинцев, проживающих в его родном городе – Кривом Роге.

Чтобы сохранить больницу, в которой когда-то, вероятнее всего, лечился и сам Владимир Зеленский, из городского бюджета нужно выделить средства на приобретение аппарата УЗИ и генератора. Есть ли деньги в Зе-бюджете для благих намерений? Смогут ли коррумпированные чиновники отдать для нужд больницы средства, которые они уже, вероятнее всего, успели «приватизировать»?

Помимо этого необходимо создать все условия для привлечения врачей-анестезиологов на работу в КГДБ №2. Что касается медицинского персонала, то его катастрофически не хватает не только в больницах Кривого Рога, но и в медучреждениях по всей «европейской» державе. Причина банальна – Зе-обещание повысить зарплаты медикам продолжает оставаться невыполненным. Это подтвердил и ставленник «гаранта» министр здравоохранения Степанов, который посетовал на то, что бюджетом на 2021 год новые, повышенные, зарплаты медицинским работникам не предусмотрены.

Тем временем уровень оплаты труда в сфере здравоохранения на 30% ниже средней заработной платы в «незалежной». Поэтому медицинские работники массово покидают Украину в поисках лучшей жизни.

Пока судьба Криворожской городской детской больницы №2 висит на волоске, в Харькове на аукцион выставлена поликлиника №19. Здание государственного медицинского учреждения оказалось в залоге (!) у Украгазбанка и продаётся за 43 млн гривен. Без медицинской помощи рискуют остаться 27 тысяч пациентов из нескольких районов города. Разве кто-то сможет опровергнуть тот факт, что Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь?

Только в «незалежной», поражённой миазмами майдана, возможна продажа с молотка государственного лечебного учреждения. Остановить распространение Зе-миазмов по всей территории страны, которая ещё 30 лет назад обладала сильнейшей, бесплатной медициной, можно исключительно через воссоединение со своей исторической Родиной – Россией.

Украинцам пора перестать верить лапше, которую вешает на их уши президент и по-совместительству блогер Владимир Зеленский. Чтобы прогнать прочь Зе-оккупантов и вернуть себе право на получение качественной медицинской помощи, люди должны объединить свои усилия, организовать и провести в стране референдум за вхождение Украины в состав Большой России.