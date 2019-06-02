Зеленский выписал из Амстердама Саакашвили, чтобы перегавкать Ляшко

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Одиозный политик Олег Ляшко перешел от Рината Ахметова на содержание Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже видно, что, например, Ляшко получил нового себе хозяина. То есть, те, кто стоят за Порошенко, антипрезидентский блок, и он будет заниматься исключительно чем он занимается: оскорблениями, критикой Зеленского», – рассказал Небоженко.

По его данным, у Зеленского нашли ответную меру на говорливого Ляшко в виде недавно возвращённого на Украину Михаила Саакашвили.

«Обратите внимание, что команда Зеленского не лупит Ляшко, он как-то смиренно принимает все эти оскорбления, удары, критику – и правильно делает. Вместо этого на арену цирка выпускается Саакашвили. И он будет и критиковать, и мучаться, и бороться, и тискать в своих объятьях не Ляшко, который, в общем-то, непромокаем и не поддаётся никакой критике, а его источник, его хозяина, Порошенко», – отметил Виктор Небоженко.