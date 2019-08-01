Зеленский выполнит план массового сокращения населения Украины

05.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Анонсированная Владимиром Зеленским продажа украинских чернозёмов западным корпорациям – часть плана по сокращению населения бывшей советской республики.

Об этом на патриотическом форуме «Донузлав-2019» рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора» бывший организатор «Антимайдана» в Запорожье Владимир Рогов.

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«Основная поставленная перед ним задача – это передача земель постукраинского пространства, формально подконтрольного Киеву, в руки транснациональных корпораций. Выгодополучателями, в первую очередь, являются «Monsanto», «Cargill» и прочие компании-операторы генетически модифицированных организмов.

Кстати, у Зеленского, по имеющейся у меня информации, уже разработан и согласован план легализации рынка земли до ноября этого года. То есть, к ноябрю этого года должен быть полностью запущен механизм вырывания последнего, что еще не осталось в руках у западных кураторов», – пояснил он.

Таким образом, по мнению эксперта, Зеленский реализует задачу, с которой не справился его предшественник Порошенко.

«Порошенко обещал сделать то же самое, что и Зеленский – передать землю. Но не передавал, потому что, как ни странно, в данном случае украинская коррупция сыграла положительную роль.

Мы знаем, что рынок земли сельхоз назначения на Украине не легализован, поэтому эта земля передавалась в аренду крупным компаниям. Де-факто они становились почти владельцами, но де-юре эта земля все еще принадлежит мелким владельцам, которые за аренду этой земли получают какую-то плату. В случае нынешней ситуации народ полностью обнищал, и эту землю может продать за копейки.

Я думаю, что, помимо энергетических коридоров, помимо возможности вхождения Украины в Таможенный и Евразийский союз, именно рынок земли является третьей причиной начала переворота и войны на постукраинском пространстве.

И это самая большая угроза, потому что освобождение территорий постукраинского пространства от внешней оккупации, в случае приватизации этой земли транснациональными корпорациями, усложнит эту задачу», – отметил Рогов.

При этом он высказал мнение, что в случае тотального перехода украинской земли в собственность западных корпораций, активизируется уничтожение «лишнего» населения страны.

«В случае передачи земли под контроль западных транснациональных корпораций, экономически будет оправдано проживание на данных территориях не более 8-10 миллионов человек. То есть постукраинское пространство ждут новые трагедии, новые сгоны населения с территорий, новые жертвы и, скорее всего, большая кровь.

Как она будет реализована: через новые линии раскола, гражданскую войну или через усиление так называемой медицинской реформы и прочих, покажет время. Но надо понимать одну очень популярную, прежде всего в США, поговорку: «Проблемы индейцев шерифа не волнуют». Я думаю, что если такими темпами все пойдет дальше, то об украинцах будут вспоминать, как об индейцах в Америке», – резюмировал политолог.