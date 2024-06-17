Зеленский выполняет роль гонца между Россией и Западом

Президент Украины Владимир Зеленский не просто так дважды с начала года летал в Саудовскую Аравию.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не в первый раз летает в Саудовскую Аравию в этом году. Что интересно, что в прошлый раз он летал 27 февраля – визит, который длился несколько часов, то есть он не был с длительным визитом – это визит, когда он прилетает, допустим, в 6 часов вечера, а в 10 вечера улетает обратно. Уже второй раз так было. В первый раз накануне визита Зеленского там побывал Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, который, очевидно, привез некое послание. Зеленский получил это послание и улетел не в Киев, а в Тирану, где на следующий день должен был состояться саммит Западные Балканы – ЕС, где присутствовали Блинкен, Урсула фон дер Ляйен и целый ряд лидеров европейских государств. Очевидно, он привез некий документ, который ему был передан через принца Мухаммеда от России», – сказал эксперт.

«Теперь он снова прилетел в Саудовскую Аравию через два дня, как в Саудовскоую Аравию вернулся старший брат принца Мухаммеда, Абдул-Азиз, который побывал на Петербургском международном экономическом форуме, встречался с Путиным и, очевидно, тоже привез послание. С этим посланием Зеленский отправился в Италию на саммит «Большой семерки»… Таким образом, я думаю, что в Саудовскую Аравию президент Зеленский летает не столько для того, чтобы пожать руку принцу Мухаммеду и поговорить об инвестициях в украинскую экономику, о чем нам говорят в коммюнике, а именно для того, чтобы получить из его рук определенный пакет, запечатанный сургучом, чтобы вскрыть этот пакет в присутствии сильных мира сего, представителей Запада, и прочитать, что же им предлагает на этот раз Путин», – заявил Бондаренко.