Зеленский вырвался в лидеры, раскол «Оппоблока» подарил шанс Порошенко

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

В настоящее время лидером симпатий среди избирателей Украины является Владимир Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Второе место в рейтинге занимает Юлия Тимошенко, ее поддерживают 18,2% определившихся респондентов. За Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%, Юрия Бойко – 10,0%, Анатолия Гриценко – 8,5%, Олега Ляшко – 7,0%, Евгения Мураева – 3,6%, Александра Шевченко – 2,9%, Андрея Садового – 2,7%, Александра Вилкула – 2,6%.

Рейтинг Владимира Зеленский и Петра Порошенко заметно вырос за последний месяц. Рейтинг Юлии Тимошенко несколько снизился. У других кандидатов значимых изменений нет.

(К слову, следует заметить, что осколки «Оппоблока» суммарно набирают больше Порошенко, поэтому провал выдвижения единого кандидата из-за интриг олигархов-спонсоров действительно оказался на руку действующему президенту).

Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве – делит первенство с Порошенко, на контролируемой Украиной части Донбасса – с Бойко. Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе – разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Порошенко лидирует среди избирателей Галичины.

Интересно, что, несмотря на высокий рейтинг Зеленского, больше всего украинцев – 23% опрошенных – считают, что следующим президентом все же будет Тимошенко.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время, несколько уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). Зеленский также побеждает в парах с Порошенко (34% против 20%) и Бойко (33% против 17%).

В паре Бойко – Порошенко действующий президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).

При этом в приведенных вариантах возможных пар более трети опрошенных заявляют о своем неучастии в выборах, 16-19% – еще не определились с симпатиями.

Опрос проведен с 16 по 24 января 2019 года. Опрошено 6000 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,3%.