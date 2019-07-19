Зеленский: Вышинский – наш заложник для обмена на террориста Сенцова

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался, что арестованный на Украине журналист Кирилл Вышинский – это заложник для обмена на террориста Олега Сенцова, осужденного в Российской Федерации за подготовку к теракту в Крыму.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть. Если по доброй воле, и мы хотим, чтобы это наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги, мы готовы…

Мы сказали относительно господина Вышинского – если это такие первые шаги, если это такие условия, то мы готовы, давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите – верните нам господина Сенцова», – заявил Зеленский.

Ранее сам Вышинский заявил, что не хочет участвовать в обмене, а намерен остаться на Украине и доказать в суде свою невиновность.