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27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Зеленский высмеял Вакарчука и Тимошенко

Команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского высмеяла призыв фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука не голосовать на выборах президента «по приколу», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Вакарчук сегодня призвал украинцев выполнить свой гражданский долг и проголосовать ответственно на предстоящих в воскресенье выборах президента Украины. Он отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею, поскольку будущее — это «не прикол», и выборы президента тоже.

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«Чтобы не быть „ПО Приколу“, решили быть серьезными, как все», — написал Зеленский в Instagram под фото, на котором он с друзьями из «95 квартала» едят сосиски на заправке.

При этом подчеркнуто выделены большими буквами ПОП, которые напоминают первые буквы в имени и фамилии действующего президента Петра Порошенко, если произносить их по-украински.

Снимок сделан на заправке, где кандидат в президенты Юлия Тимошенко съела «любимый хот-дог».

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