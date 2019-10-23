Зеленский выставил условия для проведения нормандской встречи

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

У Украины есть только два условия для проведения нормандского саммита: это согласование формулы Штайнмайера и разведение войск на трех участках на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью принадлежащего Ринату Ахметову издания “Сегодня”.

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Так, отвечая на вопрос, почему затягивается проведение нормандской встречи и какие условия Россия выдвигает Киеву, Зеленский отметил:

“Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках”.

Зеленский заявил, что на одном участке – в Станице Луганской – разведение прошло.

“Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна”, – уверяет Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что на пути к проведению встречи в нормандском формате была одна преграда – формула Штайнмайера.

По словам Зеленского, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, после которого стало известно о согласовании Украиной текста формулы Штайнмайера, “были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита нормандской четверки”.