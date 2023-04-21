Зеленский выставляет членство в НАТО условием «контрнаступа» – эксперт

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Президент Украины Владимир Зеленский осознал бесперспективность анонсируемого контрнаступления и перешел к тактике шантажа НАТО. Он требует скорейшего принятия Украины в состав Альянса, выставляя это условием начала наступления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный политолог Андрей Кошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я высказал свою гипотезу – это то, что сейчас Зеленский осознал, что никакого успеха нет, успеха не будет, он не прогнозирует, значит, не будет никакой помощи. Он тогда и поехал в Варшаву – договариваться, что готов сдать территорию Западной Украины, лишь бы вы взяли на себя ответственность воевать дальше, но, судя по всему, поляки тем, что запретили яйца, мед и даже зерно поставлять, наверное, дали понять: «Мы не такие, чтобы как лохи вписаться». Теперь он просто торгуется с НАТО: «Примите нас в НАТО, тогда будет контрнаступ. Не примете, значит, контрнаступ будет в виде информационного удара», – заключил Кошкин.