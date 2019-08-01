Зеленский выставляет Украину на продажу

01.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Уже в ближайшее время Украину ожидает масштабная приватизация государственных компаний и снятие моратория на продажу земли.

Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука.

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По его словам, новое правительство постарается избавиться от четырех государственных банков (Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и Приватбанка), а вместо них в страну пригласят около 10 иностранных финансово-банковских групп. Кроме того, под приватизацию подпадут Укрпочта и «Украинские железные дороги», а также сельскохозяйственные угодья.

В комментарии изданию замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов отметил, что в таких заявлениях нет ничего удивительного, поскольку президент Зеленский и его партия не скрывают, что являются либертарианцами.

«План тотальной приватизации можно считать утвержденным. До конца 2019 года на торги выставят не только государственные банки, которые контролируют около 75% финансового сектора Украины, но и госкорпорации, землю, порты, аэропорты, газотранспортную систему, в которую начнут закачивать российский газ, и так далее», – говорит политолог.

Он полагает, что уставшее общество не выйдет на массовые акции протеста по этому. Также эксперт подчеркивает, что прежний президент Петр Порошенко тоже хотел распродать всю государственную собственность, но «он был представителем национального капитала, а Зеленский лоббирует интересы транснационального капитала».

«Если при Порошенко Украину могли поделить между украинскими олигархами, то теперь их оставят в стороне от распродажи. Что касается положительного экономического эффекта от приватизации, то он будет разовым. Распродажа даст Украине несколько десятков миллиардов долларов, после чего транснациональные корпорации начнут вывозить из страны богатства, ничего не вкладывая в ее развитие», – резюмирует Молчанов.