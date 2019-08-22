Зеленский выступил с обращением в худших традициях Порошенко

22.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский записал видео обращение к жителям Украины с призывом по всему миру вывешивать завтра желто-синий флаг в честь Дня национального флага.

«Давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета…В эти цвета давно покрашены сердца каждого украинца… Сделаем флешмоб. Давайте завтра разукрасим в желто-синие цвета нашу планету. Чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вся страна стали желто-синими», – призвал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом он подчеркнул, что сейчас «есть места, где за украинский флаг можно попасть в тюрьму», призвав участников флешмоба проявить уважение к самостийникам в подполье.

Киевский адвокат Татьяна Монтян напоминает, что Зеленский копирует призывы времен Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Флешмоб огонь. Разукрасим снова в желто-блакитные цвета все заборы, мосты, лавочки, бордюры и мусорки! А то что-то давно всякое быдло бабло на краску не клянчило. Интересно, сколько времени Беня планирует продержаться на этой клоунаде?» – отмечает Монтян.