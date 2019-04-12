Зеленский взбесил Порошенко – у него дрожали руки

12.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, допустивший резкую дискуссию с Петром Порошенко в телеэфире, по-настоящему взбесил украинского президента, о чем свидетельствовали его дрожащие руки в кадре ТВ.

Об этом в своем блоге рассуждает киевский журналист Дмитрий Литвин.

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«Вообще наш Пётр очень эмоциональный и очень самоуверенный человек. Видно, что отношение Зе к нему в эфире «1+1» максимально взбесило Петра. Было видно даже в кадре, что у Петра руки дрожат. Это очень впечатляет. Представляю, как он выкричится после эфира на кого-нибудь. И этого не было бы никогда, если бы Пётр не избегал в течение 5 лет общения с независимыми журналистами. Всё было бы по-другому сегодня», – рассуждает автор.

По мнению журналиста, Зеленский, которого после эфира сторонники Порошенко критикуют за грубость, мог бы высказаться даже более жестко, учитывая волну «черного пиара», распространяемую штабом действующего президента.

«Я думаю, Зе так достала слежка СБУ, охрана, угрозы, оскорбления… Возможно, ещё и страх жены на фоне этого всего. Так что я удивлён, как он не послал Петра на**й прямым текстом», – считает Литвин.