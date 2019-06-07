Зеленский вживается в роль «обнаглевшего иждивенца»

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель показал, что глава украинского государства рассматривает ЕС в качестве «дойной коровы».

Об этом пишет «Российская газета».

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«Желание президента Украины стать «пасынком», сидящим на шее Старого света и готового сосать его экономические и военные ресурсы, объяснимо, но нужен ли переживающей не самые простые времена Европе такой обнаглевший иждивенец. До сих пор Брюссель настойчиво добивался от украинских политиков, чтобы те сами заботились о благополучии своего государства, в то время, как Европа соглашалась играть роль старшего, более мудрого товарища.

Но нынешний визит показал, что работу с украинскими элитами европейцам придется начинать заново – с приходом Зеленского в Киеве вновь рассматривают Евросоюз в качестве «дойной коровы», ответственной за будущее Незалежной», – отмечается в публикации.

При этом, указывает издание, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис пообещал выделить Киеву второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро, но лишь при выполнении определенных требований.

«А главное, на чем сделали акцент прижимистые европейцы, – страна не должна даже думать об объявлении дефолта по своим ранее сделанным долгам. Так что Зеленскому в ответ на такую щедрость ничего не оставалось, как с широкой улыбкой заверить господина Домбровскиса, что информация о планах Киева объявить дефолт, – это только слухи.

За плотно закрытыми для прессы дверями осталось не понятным, насколько успешно прошли смотрины Зеленского (а его визит в Брюссель иначе, чем смотринами не назовешь) в Старом свете. И будет ли теперь европейская элита относиться серьезно к «funny man» (забавный человек – прим. ред.), как называла до выборов на Украине Зеленского западная пресса», – резюмирует газета.