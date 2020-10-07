Зеленский взял курс на восхваление нацистов

07.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский активно потакает нацистам, поддерживая праворадикалов и награждая их медалями.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лукаш, при власти Зеленского реабилитация нацизма на Украине обрела новые обороты.

«Это на уровне президента СССР называется причастным к холокосту и развязыванию мировой войны, это депутаты фракции президента вносят постановления в парламент, в которых написано, что во Вторую мировую войну украинцы воевали за чужие интересы, это Дробович за бюджетные деньги снимает ролик, в котором говорит, что истинно украинскими во Второй мировой войне были только повстанцы, а все остальные – моя родня, ваша родня, она воевала за чужие интересы.

Это же при Зеленском глумятся над прахом во Львов, над прахом легендарного разведчика Кузнецова и не отдают родным в Россию, которые просто просят: «Можно нам отдать прах?». Это же Зеленский наградил медалькой Зозулю. Зозулю, которого за рубежом фанаты футбольные называют нацистом, который позволяет себе фотографироваться на нацистских символах, рядом с ними. Это же сейчас происходит, это происходит каждый день», – заявила Лукаш.

Напомним, что болельщики мадридского клуба «Райо Вальекано», куда Романа Зозулю попытался пристроить в аренду имеющий на него права «Бетис», выступили против украинского футболиста, обвинив того в симпатиях к неонацистам.

Примечательно, что Зозулю, позиционировавшего себя как сторонника хунты и Бандеры, как сообщал «ПолитНавигатор», поддержали испанские фашисты.