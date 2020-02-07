07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина
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Зеленский взял на себя ответственность за дичайший проект


Если бы президент Украины лично не приехал в Верховную раду и не дал указание своей фракции принимать на повестку дня проект земельной реформы, закон бы не набрал нужного количества голосов депутатов.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент утром приехал в парламент и сказал принимать закон о земле, – рассказал эксперт. – Зеленский взял на себя полную ответственность за эту реформу. К чести главы парламента Дмитрия Разумкова тот отказался это протягивать, сказал, давайте будем принимать, но по процедуре. Это от двух дней до недели, если рассмотреть все эти поправки …. Взяли регламентную паузу, чтобы продолжить договариваться. Пик процесса будет в последний день голосования, все готовятся к этому».

По мнению Бортника, позиция Зеленского «сманипулирована его окружением», президент даже не понимает до конца, что делает.

«Он криворожский парень, он землю только в сотках считает, он не знает, что такое гектар, он введен в заблуждение окружением и искренне отстаивает позицию фракции, – считает эксперт. – Но во фракции много мажоритарщиков, они съездили на места, пообщались селянами и они не уверены. Если бы президент не приехал, голоса в Верховной раде не дособирались, только под давлением президента что-то начало двигаться».

Кроме того, Бортник уверен, что если Рада примет «дичайший проект» в первом чтении, то как Зеленский, так и его партия потеряют электорат.

Напомним, что рассмотрение Верховной радой поправок к законопроекту, подразумевающему снятие моратория на рынок земли, началось после длительных пререканий, двух внеочередных перерывов и драк. Сейчас документ принят лишь в первом чтении.

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