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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Зеленский взялся за кибербезопасность «людей и всего цифрового пространства»

Новости УкраиныНа Украине якобы будет построен университет с заоблачными зарплатами и стипендиями для подготовки специалистов...

На Украине якобы будет построен университет с заоблачными зарплатами и стипендиями для подготовки специалистов по кибербезопасности и анализа таких проблем, как полный провал кампании по вакцинации.

Об этом на форуме «Украина 30. Безопасность страны» заявил президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, пришло время сосредоточиться на профессиях, связанных с кибербезопасностью, «безопасностью Украины, людей и всего цифрового пространства».

«Официальная информация, с которой мы ещё не выходили к общественности, мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова, в котором будут именно такие профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. «Кибербезопасность» – один из важнейших факультетов этого университета. Это связано не только с безопасностью в цифровом пространстве и в тех направлениях, которые мы сейчас чувствуем, что были слабые – это Covid-19 и так далее.

Будем в этот университет отбирать лучших детей, будем давать им очень большие стипендии, пространство, где они будут учиться. Там будут построены современные лаборатории, такие киберцентры и не только, биохимические центры. Они будут сразу получать и теорию, и практику», – объявил Зеленский.

Он добавил, что не менее «мощным» будет отбор и преподавательского состава, в том числе из числа иностранцев.

«Все будут получать очень высокую зарплату, несмотря на то, из какой страны они приедут», – подчеркнул украинский президент.


«Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых безопасность нашей страны, которые после этого университета должны будут работать именно на государство», – добавил Владимир Зеленский.

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