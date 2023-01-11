Зеленский: «Я скажу новое слово, и это слово – танки!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зенитные установки от Литвы и рота польских танков «Леопард» никак не повлияют на ход боевых действий, если эта инициатива останется в тех же масштабах.

Об этом на брифинге по итогу встречи во Львове говорили президенты Украины, Литвы и Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашего государства, армии и общей защиты и Украины, и всей Европы – это слово «танки»! – торжественно объявил украинский президент Владимир Зеленский. «Приветствую решение, которое приняла Польша, Анджей, правительство Польши. Я благодарю Литву и тебя, Гитанас, лично за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы от атак иранских дронов. Я рад, что мы это принимаем, именно такие решения, именно в таком формате – Люблинского треугольника», – добавил Зеленский.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что решение о помощи Украине было единогласным.

«Я привёз добрые новости для Украины – мы передаём системы ПВО и определённые зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе. В Литве у нас могут быть разногласия по политическим, экономическим аспектам, но – ни разу не было никаких разногласий, касательно поддержки и помощи Украине», – вещал Гитанас Науседа.

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче роты «Леопардов», при этом потребовал от других стран-союзников следовать его примеру.

«Мы приняли решение о такой поддержке Украины – передаче роты танков «Леопард», эта помощь будет предоставлена в рамках коалиции. Необходимо получить некоторые официальные договорённости, однако сначала нам надо построить международную коалицию, и мы приняли решение о её формировании. Первая рота танков «Леопард», я надеюсь, вместе с другими ротами «Леопардов» и танков других типов – будут предоставлены другими странами очень скоро», – сказал Дуда.

Риторику польского коллеги охотно подхватил Зеленский.

«Мы ожидаем объединённого решения. Одно государство нам «Леопардами» не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков РФ. Понятно, что наши люди крепче даже русских танков, но, тем не менее, мне кажется, нашим партнёрам следует жалеть наших людей. Потому что это и есть сокровище и потенциал победы в этой войне. А не жалеть то или иное количество танков для их передачи нашему государству», – потребовал президент Украины.