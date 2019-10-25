25.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Зеленский является продолжением антирусского проекта

Переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским бесполезны, потому что он является продолжением антирусского проекта.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украинское досье» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (Владимир Зеленский – прим. ред.) – продолжение антирусского проекта, только в мягкой форме. Я предупреждаю российскую политическую элиту, чтобы не было стокгольмского синдрома относительно украинской власти. Все эти люди недоговороспособны по определению, это респектабельный национализм.

Что, Зеленский не говорил: «Спасибо, что воюете с этими мразями»? Что, он на Генеральной ассамблее ООН не говорил, что находится в состоянии войны с Россией?

Говорят, что там только малая часть националистов – ничего подобного. Украина сложилась как антирусский проект, чтобы вы это понимали. Антироссийский и антирусский, в этническом и в государственном плане. Миллионы людей являются носителями этой идеологии», – подчеркнул Копатько.

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