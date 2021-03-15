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15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский за два года натворил столько беды, сколько другим не удавалось за десять лет – Титаренко

Новости Украины

Нацбезопасность – это не собирать каждый день СНБО и искать фейки, вводить репрессии или закрывать телеканалы, а защита страны и гражданина.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, он (президент Украины Зеленский – ред.) – мальчик, которого дергают за шнурочки, это давно всем понятно. Конечно, власть ему понравилась, и он хочет идти по второму разу. Говорит, что за один срок трудно что-что сделать. Да нет, ты уже за 2 года сделал столько беды, что другие не сделали за 10 лет», – сказала Титаренко.

«Человек – президент, он должен думать обо всей нации. Он должен думать, что для меня нацбезопасность – это не собирать каждый день СНБО и искать где фейки, кого сажать, кого преследовать, не закрывать каналы…

Для меня нацбезопасность – это защита страны и прежде всего человека. Посмотрите, сколько людей уезжает из страны, кто нам остаётся? Закрываются из-за коронавируса школы, мы воспитываем рабов, чтобы обрабатывали эти земли, которые тоже у нас забрали. Это неправильно», – подчеркнула актриса.

По её словам, ни о каком втором сроке Зеленского не может быть и речи.

«Мало того, он должен сейчас уходить в отставку, а не проводить съезды и придумывать себе, открывать, делать себе карманные армию, молодежные движения»,– добавила Любовь Титаренко.


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