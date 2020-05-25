Зеленский за год предал всех – телеведущий

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет четкого видения развития Украины и за год не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он себя также выстраивает под американцев. Он себя ведет с Трампом в еще более заискивающей форме, чем Порошенко с Байденом», – заявил Соловьев.

Он добавил, что Зеленскому никак не сманеврировать в нынешней ситуации.

«Вы знаете главный бестселлер России? «Как ничего не делать и быть очень богатым?»! Как родиться у Белого моря и жить в Сочи? Как всю жизнь жрать и оставаться худым? Ответ – никак! Никак Зеленскому не удастся пройти между струями», – отметил телеведущий.

По его словам, у президента Зеленского нет даже четкого видения дальнейшего развития страны.

«Он предал всех. Он за год правления предал всех, всех своих избирателей, которым что-то обещал. Он не выполнил де факто ни одного базового обещания. Но вы все говорите: «Ой, зато он такой симпатичный!» – сказал Соловьев, обращаясь к киевским экспертам.