Зеленский забронировал силовиков, чтобы защититься от их недовольства

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Украинские военные – и действующие, и потенциальные – недовольны новым законом о мобилизации, потому что в нем не предусмотрен срок службы. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что даже в царской армии срок службы, хоть был и большим, но ограниченным.

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«Армия недовольна. Я считаю, что это огромная ошибка, что касается демобилизации… Даже в царскую армию забирали максимум на 25 лет в рекруты, все равно срок был, никто пожизненно не забирал. А тут реально пожизненно может получиться – или война будет длинной, или ты просто можешь погибнуть, быть раненным в войне. Очень жесткое закручивание гаек… Мы видим, что параллельно происходит с бронированием 100% силовиков. Государство понимает, что общество будет недовольно, поэтому надо опереться на силовые структуры. Мы видим, что происходит бронированием структур, которые обслуживают власть – две тысячи человек только так называемых «культурных» в виде журналистов бронированы в нашей стране. Кому они будут служить – народу или власти, кого они будут обхаживать, имея такую зависимость?», – сказал политолог.

«Все эти смешные вещи с цирками отвлекают внимание от того, что в стране бронь получат около миллиона человек. И именно на этот миллион человек – силовой внутренний аппарат, разные структуры обслуживания, экономические структуры – на них будет опираться государство, подавляя волю остальных к другому подходу», – завил Бортник.