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Россия в этом году не смогла добиться результатов и не заняла ни одного населенного пункта.

Об этом в рамках саммита стран Северной Европы заявил президент Украины Владимир Зеленский, который после неудачной поездки в США отправился с неанонсированным визитом в Норвегию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский сделал вид, что не помнит освобождения Соледара (10 января) и «фортэци Бахмут» (20 мая) российскими войсками, где ВСУ сточили свой наступательный потенциал, за что получили критику от западных пропагандистов, а также не стал обращать внимания на то, что буквально вчера ВС РФ зачистили последнее здание в Марьинке, не говоря уже об угрозе потери Авдеевки, где российская армия ведет освободительные бои уже в черте города.

Также украинский президент забыл свое обещание о том, что ВСУ продолжат наступать даже зимой.

«В любом случае это не про кризис и не про зиму. Зимой всегда замедляются те или иные операции – контрнаступательные или оборонные. И потому, я думаю, что этот сигнал связан именно с этим. Мы понимаем, что у России не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать. А зимой все замедляется из-за многих разных причин», – оправдывался Зеленский перед европейскими СМИ.