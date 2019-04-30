Зеленский забыл о своем обещании прессовать Порошенко

30.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Одним из главных месседжей кампании избранного президента Украины Владимира Зеленского было обещание привлечь к ответственности Петра Порошенко и его людей, однако на данный момент совершенно непохоже, чтобы были какие-то подвижки в этом направлении.

К такому выводу в ходе дискуссии пришили эксперты в эфире канала «ТВЦ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новому президенту нужно показать, что он борется со «злочинной владой», технология отработана на госпоже Тимошенко, если он сейчас не начнёт прессовать своего предшественника, его просто не поймут. Его не поймёт страна, общество и 73 процента [проголосовавших за Зеленского] не поймут , и 23 процента не поймут, потому что для одних нужна справедливость, а другие не поймут: «Так, он пришёл, он нас не гнобит, он не всерьёз», – заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин.

В то же время депутат Госдумы Алексей Журавлёв отметил, что арест Порошенко крайне невыгоден Западу.

«Было бы очень выгодно всем посадить Порошенко или его ближайшее окружение Зеленскому, потому он выполняет обещания, как его герой с экрана говорил: «Всех пересажаю» – классно, Коломойскому, соответственно, очистить поляну для себя, потому что там должен быть один олигарх главным, Порошенко пытался сам быть, Коломойский сейчас тоже будет пытаться – всем выгодно, кроме одного.

Почему его не посадят: он может много чего рассказать, а Западу это невыгодно, и очень сильно. Поэтому и Саакашвили сейчас бегает везде, и никто его не трогает, хотя, вернись он в Грузию, его бы посадили. Точно так же Порошенко имеет определённую индульгенцию не от своего народа, а вот от тех стран, которые его туда и поставили», – рассказал депутат.

При этом киевский журналист Владимир Скачко подчеркнул, что преступления Порошенко и его окружения настолько очевидны, что фактически не требуют никаких доказательств.

«Будет ли расследование? Да, Зеленский и члены его команды сказали, что мы должны сказать правду о людях, которые начали войну, начали майдан, привели к гибели людей. А что тут расследовать? 1 июля 2014 года президент, пришедший к власти на волне мира, который сказал, что он будет президент мира, нарушил перемирие и отдал приказ армии наступать на Донбасс, и остановил его только «Иловайский котёл». Второй раз он наступил на те же грабли, остановил «Дебальцевский котёл». Знают, как зовут этого президента, он и сейчас действующий президент, Пётр Алексеевич Порошенко.

Поэтому этот указ Путина [о паспортах РФ для ЛДНР] – это принуждение к миру без входа войск в «Цхинвал», – заявил Скачко.