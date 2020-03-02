02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Зеленский задумал умаслить Ахметова и помириться с Коломойским


Президент Украины Владимир Зеленский под видом кадровых изменений планирует завести в Кабмин людей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, чтобы заручиться поддержкой обоих олигархов.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Будут проведены кадровые ротации, связаны они с тем, что Зеленский сейчас пытается устроить определённый олигархический консенсус внутри страны. С одной стороны мы видим тенденцию к сближению Зеленского с Ахметовым, а с другой стороны Зеленский сейчас хочет остановить начавшуюся войну с Коломойским и тем самым также получить голоса, которые ему будут необходимы в частности за продажу земли и за продажу стратегических предприятий. Потому что если продолжится конфликт между Зеленским и Коломойским, то все потуги Зеленского что-то протащить через парламент обречены на провал.

Потому эта перетасовка Кабмина – это всего навсего удовлетворение аппетитов двух олигархов. С одной стороны в новый Кабмин заведут людей Ахметова, им поручат курировать промышленность (это уже не первые люди Ахметова, до этого был заведён Шмагаль, которому отдали вице-премьера и министерство территориальных громад – что означает все финансовые потоки из бюджета в регионы), теперь какие-то должности получат и люди, связанные с Коломойским.

Тем самым, по задумки Зеленского, будет улажен конфликт между Зеленским и Коломойским, плюс умаслят Ахметова, соответственно и СМИ Ахметова, и СМИ Коломойского будут облизывать со всех сторон Зеленского, что ему сейчас очень надо, по той причине, что рейтинг его катастрофически падает», – рассказал эксперт.

«Вот основная причина этих так называемых кадровых изменений, ну, а украинцам всё это подадут так, словно мы усиливаем экономическое и социальное направление Кабмина, потому что ряд министров не справились, необходимо усилить премьера Гончарука опытными и нужными политиками, бла-бла-бла, но, на самом деле, что кулуарно под этим скрывается, я уже сказал», – добавил Корнейчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть