Зеленский задумал умаслить Ахметова и помириться с Коломойским

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский под видом кадровых изменений планирует завести в Кабмин людей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, чтобы заручиться поддержкой обоих олигархов.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут проведены кадровые ротации, связаны они с тем, что Зеленский сейчас пытается устроить определённый олигархический консенсус внутри страны. С одной стороны мы видим тенденцию к сближению Зеленского с Ахметовым, а с другой стороны Зеленский сейчас хочет остановить начавшуюся войну с Коломойским и тем самым также получить голоса, которые ему будут необходимы в частности за продажу земли и за продажу стратегических предприятий. Потому что если продолжится конфликт между Зеленским и Коломойским, то все потуги Зеленского что-то протащить через парламент обречены на провал.

Потому эта перетасовка Кабмина – это всего навсего удовлетворение аппетитов двух олигархов. С одной стороны в новый Кабмин заведут людей Ахметова, им поручат курировать промышленность (это уже не первые люди Ахметова, до этого был заведён Шмагаль, которому отдали вице-премьера и министерство территориальных громад – что означает все финансовые потоки из бюджета в регионы), теперь какие-то должности получат и люди, связанные с Коломойским.

Тем самым, по задумки Зеленского, будет улажен конфликт между Зеленским и Коломойским, плюс умаслят Ахметова, соответственно и СМИ Ахметова, и СМИ Коломойского будут облизывать со всех сторон Зеленского, что ему сейчас очень надо, по той причине, что рейтинг его катастрофически падает», – рассказал эксперт.

«Вот основная причина этих так называемых кадровых изменений, ну, а украинцам всё это подадут так, словно мы усиливаем экономическое и социальное направление Кабмина, потому что ряд министров не справились, необходимо усилить премьера Гончарука опытными и нужными политиками, бла-бла-бла, но, на самом деле, что кулуарно под этим скрывается, я уже сказал», – добавил Корнейчук.