Зеленский задумал в сентябре инвестфорум для восстановления Донбасса

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В сентябре этого года планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский в ходе встречи с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» (YES) ознакомил их с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых — установление мира в стране, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий успешного развития страны.

«Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, по ее данным, на встрече обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019 года очередной, 16-й, ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту», — заявил Зеленский.