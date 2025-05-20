Зеленский загнал себя в прокрустово ложе
Своей непримиримой позицией Владимир Зеленский загнал себя в крайне неудобную позицию.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Понятно, что Зеленский загнал себя в такое «прокрустово ложе»: либо подписание мира на тех условиях, которые будут названы зрадой, и за которые ему зададут убийственный вопрос в прямом и переносном смысле этого слова. И второе – это продолжать войну, но уже не имея такой ресурсной поддержки…
Вот какому компромиссу начнет нагибать Вашингтон? Я подозреваю, этот компромисс большинству украинцев не понравится, мягко говоря», – заявил Золотарев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: