Зеленский загнал себя в прокрустово ложе

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 10:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Своей непримиримой позицией Владимир Зеленский загнал себя в крайне неудобную позицию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей непримиримой позицией Владимир Зеленский загнал себя в крайне неудобную позицию. Об этом в...

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«Понятно, что Зеленский загнал себя в такое «прокрустово ложе»: либо подписание мира на тех условиях, которые будут названы зрадой, и за которые ему зададут убийственный вопрос в прямом и переносном смысле этого слова. И второе – это продолжать войну, но уже не имея такой ресурсной поддержки

Вот какому компромиссу начнет нагибать Вашингтон? Я подозреваю, этот компромисс большинству украинцев не понравится, мягко говоря», – заявил Золотарев.

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