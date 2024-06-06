Зеленский загнал себя в угол международных отношений, – Мосийчук

Недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес международных лидеров: США, Китая и признание Палестины в укор Израилю, – это диверсия со стороны Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский, напомним, обвинил Китай в попытке сорвать «саммит мира», а также опосредованно назвал слабаком президента США Джо Байдена и лузером экс-президента Дональда Трампа.

«В глазах американцев это выглядит так: Трамп может называть слабаком Байдена, Байден может называть лузером Трампа, но из-за границы не могут называть ни слабаком, ни лузером, в понятии американцев. И это нормально, я хотел бы, чтобы у нас так было. Взять, это все сделать – зачем? Очень важный момент – учитывая ситуацию с вопросом полномочий легитимности Владимира Александровича на посту президента после того, как просрочен срок и срок, определенный Конституционным судом, возникает два вопроса: он их дразнит, чтобы они подыграли Владимиру Путину или как? Ну вот, завтра Китай скажет: «Мы не поехали на саммит, потому что, кроме того, что там нет второй стороны конфликта, надо разобраться в легитимности тех, к кому мы едем». А тут еще и Израиль, где общество, в отличие от Украины, абсолютно демократическое и ему просто по морде надавал Владимир Александрович. Они же могут выйти во время войны против Нетаньяху на миллионный митинг, а наши не могут. Но они могут и сказать: «Володь, ты кто, поц?». То есть, сами себя загоняем – ну, он загоняет себя персонально, но меня же страна интересует. Какая-то абсолютная диверсия с этой международной повесткой, которую на прошлой неделе мы все наблюдали», – заявил Мосийчук.