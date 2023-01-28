Зеленский загнал себя в угол, обещая украинцам победу над Россией

Анатолий Лапин.  
28.01.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская власть завысила ожидания общества, уверяя в неминуемой победе над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть завысила ожидания общества, уверяя в неминуемой победе над Россией. Об этом в...

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По мнению эксперта, Зеленский сам загнал себя в угол обещаниями капитуляции России, и теперь не может допустить компромисса.

«В обществе есть, на мой взгляд, завышенные ожидания. Причем, сама власть эти завышенные ожидания [подогревает], что только полная победа возможна, Россию победим, ударим по Екатеринбургу, Петербургу и прочим «бургам» русским, Москве и так далее, и там начнутся бунты внутренние, власть падет, придет новая власть, и она подпишет капитуляцию. Есть же такая точка зрения.

Значит, накрутили и теперь все ожидают победы. Полной, безоговорочной, абсолютной победы над Россией», – сказал эксперт.

«А с общественными ожиданиями надо работать аккуратно, чтобы потом не было фрустрации, чтобы потом не было разочарований. Потому что такую разгонку ожиданий сделали у общества, что пойти на какой-то компромисс, разумный компромисс, будет считаться капитуляцией и поражением», – заявил Карасев.

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