Зеленский загнал себя в угол, обещая украинцам победу над Россией

Украинская власть завысила ожидания общества, уверяя в неминуемой победе над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Зеленский сам загнал себя в угол обещаниями капитуляции России, и теперь не может допустить компромисса.

«В обществе есть, на мой взгляд, завышенные ожидания. Причем, сама власть эти завышенные ожидания [подогревает], что только полная победа возможна, Россию победим, ударим по Екатеринбургу, Петербургу и прочим «бургам» русским, Москве и так далее, и там начнутся бунты внутренние, власть падет, придет новая власть, и она подпишет капитуляцию. Есть же такая точка зрения.

Значит, накрутили и теперь все ожидают победы. Полной, безоговорочной, абсолютной победы над Россией», – сказал эксперт.