Зеленский заговорил о втором «саммите мира» с «принудительным» участием России

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 22:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Для Киева было бы предпочтительнее, если бы не сама Россия захотела перемирия, а чтобы её к этому принудил весь мир.

Об этом на пресс-конференции по итогам «саммита мира» в Швейцарии заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Киева было бы предпочтительнее, если бы не сама Россия захотела перемирия, а чтобы...

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«Спрашивают: «что будет с Россией на втором саммите?». Это будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами, решили они, или их принудил мир. Для нас, граждан Украины на сегодня – мы боремся за то, чтобы принудил мир, но для нас главное – результат. Результат – это окончание этой войны», – трепался Зеленский.

«Что касается переговоров с Россией, Россия завтра может начать с нами переговоры, не ожидая ничего, если они выйдут с наших законных территорий. Это и есть уважение к Уставу ООН», – бредил киевский узурпатор.

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