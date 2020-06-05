Зеленский заигрался: Встречи с Путиным больше не будет

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия больше не будет давать авансов Владимиру Зеленскому, которыми являлись обмены пленными, благодаря чему украинский президент получал бонусы к своему рейтингу.

Кремль осознал, что Зеленский не хочет выполнять «Минские соглашения», поэтому ни о какой повторной встречи лидеров Нормандской «четверки» речи пока не идет. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия больше не пойдёт на обмен пленными. Это же она подыгрывала Зеленскому. Он же говорил, убедил, что он хочет мир – ну да, поверили, проголосовали, и поэтому подыгрывали с этим обменом пленными и с этими миссиями Суркова, потом Козака. А увидели, что нет», – сказал Карасев.

По его мнению, такая ситуация грозит проблемами партии Зеленского на предстоящих местных выборах в советы Юго-Востока.

«Надо что-то делать перед местными выборами, потому что тут с одной стороны есть ОПЗЖ, но появляются и другие партии, например, «Партия Шария», уже под 5% идет. А это молодая, современная партия, которая активно работает в социальных сетях.

«Слуга народа» – это же тоже молодое поколение политическое, а тут Шарий появляется – это представитель нового времени и партия – это новое политическое поколение. Это будет борьба, прежде всего, за юго-восток, за центр Украины.

Поэтому надо маневрировать, показывать, что «мы тоже боремся за мир, но у нас ничего не получается». Может быть, они надеются, что просили у Меркель, что она договорится о новом «нормандском формате». Тогда бы, конечно, перед выборами показать, что встретились в «нормандском формате», опять посмотрели в глаза Путину, поговорили с ним, о чем-то договорились, и это хороший задел на выборы.

Но я думаю, Россия больше не пойдет на эти авансы. Авансы больше выдавать не будет», – заявил Карасев.