Украинский узурпатор Зеленский пытается всеми силами удержаться у власти, но рано или поздно его скинут и расстреляют.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если попытаться взглянуть на Зеленского, у него есть план? Как у руководителя, как у единицы, ну и как у политического животного?», – спросил ведущий.

«План у него сегодня – выживание. Я не знаю, спит ли сегодня Зеленский в принципе. У него план один – это хвататься за любую соломинку, вроде Стерненок или Притул, хвататься за что угодно.

Я считаю, что Зеленский будет зубами держаться за власть. Когда зубы вырвутся, когтями, чем только можно будет. И он не уйдет до последнего. Уход (обычный) для Зеленского с каждым днем становится все менее вероятен.

И все более вероятен его уход как Чаушеску. Он может быть расстрелян прямо перед подъездом администрации президента. Расстреляют его те, кто сегодня вот там за него, за его унитаз погибают на фронте. Так что он будет держаться», – сказал Волга.

«Если система изменится, если вдруг ребята на фронте повернут автоматы в другую сторону, если вдруг станет понятно, что вот эта вся грязь, которая на сегодняшний момент выливается из парламента просто тысячами кубометров грязи – все это ради того, чтобы только они грабили.

Я думаю, мы в ужасе все будем, когда узнаем истинные цифры погибших украинцев», – подытожил он.

