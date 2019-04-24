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24.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Зеленский закрыл возможность переговоров с Путиным

Американцы демонстрируют откровенный цинизм, утверждая, будто бы с избранием Владимира Зеленского появилось некое «окно возможностей» для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цинизм американцев не знает границ. Они нам заминировали не то, что «окна» – «двери», «подходы», «лужайки», и говорят: «У вас окно возможностей открылось».

Вы подняли все деликатные темы на такой уровень, Бандеру раскачали и прочее, как?

Как может приехать Владимир Владимирович, что он скажет? «Здравствуйте, мы хотим договариваться?» «Чей Крым?» «Крым – наш!» «До свидания!» Всё, все переговоры», – заявил Марков.

«Просто Зеленский на вопрос «Что вы скажите Путину, когда станете президентом» он сказал: «Спасибо, что вернули Крым, а теперь пришлите деньги за то, что его пользовали», – объяснил ведущий Владимир Соловьёв американскому гостю студии.

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