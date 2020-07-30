Зеленский закрывает телеканал за обиду, нанесённую гомосексуалистам

30.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию решил не продлевать лицензию на вещание канала «Киевская Русь». Поводом стала критическая передача в эфире о гей-параде, ведущие которой, якобы, не пресекали нетолерантные высказывания. Удивительное рвение чиновников, если учесть, что при Владимире Зеленском по-прежнему ежедневно с экранов украинского ТВ звучат оскорбления в адрес русскоязычных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внеплановая проверка «КРТ» была назначена после жалобы омбудсмена и гей-организаций на распространение в эфире «языка розни, подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, использования оскорбительных и уничижительных высказываний, оценочных суждений и утверждений, унижающих человеческую честь и достоинство».

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«В прямом эфире транслировалась передача «Горячая линия» на тему: «ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?»… Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается не толерантной относительно ЛГБТ», – говорится в сообщении Нацсовета.

«КРТ лишили лицензии! Первая публичная расправа с телевизионным каналом при Зе!» – констатирует киевский адвокат Валентин Рыбин.

«Сегодняшние репрессии в отношении канала КРТ — продолжение политики Порошенко-Парубия и полная ответственность правящей власти, целый год допустившей существование этого непуганого и преступного состава телерегулятора», – комментирует юрист Андрей Портнов.