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07.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский замучил Порошенко политическим пинг-понгом

Артисту лёгкого жанра Владимиру Зеленскому, который обычно умело избегает обсуждения серьёзных политических инициатив (чтобы избежать риска «поплыть» и показать некомпетентность), удалось перехватить у Петра Порошенко инициативу в споре вокруг проведения дебатов накануне второго тура президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский смог за эту неделю полностью перестроить повестку дня под себя. Неделя началась с того, что на Банковой считали, что стоит раскручивать тему дебатов и загонять его в угол этими дебатами. Были запущены флешмобы. Порошенко считал, что дебаты – очень выигрышная тема для него и можно будет показать, что Зеленский испугался дебатов, загнать его в угол.  В команде Порошенко присутствовала вера в дебаты как в чудо-оружие.

Что сделал Зеленский? Он просо взял и политическим пинг-понгом отправил в сторону Порошенко вызов. Вот этот ролик с условиями, который он записал, переиграл ситуацию теперь получается, что Порошенко приходится подслаиваться под условия, которые сказал Зеленский. Порошенко утратил инициативу», – сказал эксперт.

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