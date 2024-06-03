Зеленский запаниковал в ожидании прихода Трампа и принуждения к «похабному миру» – киевский эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за вероятной победы на выборах в США Дональда Трампа. Он понимает, что в этом случае Украину будут принуждать к «похабному миру», а для него самого это будет означать катастрофу.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дипломатия эмоционального шантажа – это не тот случай. Если в 22-м году это приносило реальный эффект, в том числе и материальный, в виде поставок боеприпасов, вооружения, то сейчас это уже не работает и, скорее, приведет к обратному результату, поскольку Трамп из той породы людей, которые ничего не забывают. И дразнить Трампа таким, говоря о том, что лузер, – ну, Трамп будет действовать прежде всего, исходя из интересов Соединенных Штатов Америки. То, что Трамп изоляционист – секрет Полишинеля и для Украины это не обещает того, что Трамп будет вести американскую политику по тем же рельсам, которые ему оставят демократы. Вполне возможно, что Трамп будет жестко принуждать, путем, мы понимаем: «Дадим вооружение – не дадим, дадим деньги – не дадим», – принуждать к каким-то компромиссам, к тому самому похабному миру», – отметил он.

«Поэтому Зеленский нервничает, прекрасно понимая, он об этом открыто говорит, что перемирие может привести страну к глобальным потрясениям вплоть до гражданской войны и так далее. Но ни для кого это не секрет – большинство экспертов прекрасно понимают, что если завтра война остановится, то встанет вопрос о руководстве страны, будут заданы очень неприятные вопросы», – заключил Золотарев.