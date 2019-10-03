Зеленский записал обращение с бандеровским кличем

03.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение, посвященное подписанию украинской делегацией в Минске согласия выполнять т.н. «формулу Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом Зеленский в очередной раз озвучил заявления, идущие вразрез с Минскими договоренностями – требование передать под контроль Украины границы ЛДНР с Россией, а также не упомянул о готовности обсуждать условия выборов с республиками Донбасса. Более того, Зеленский вновь выдвинул территориальные претензии к России, упомянув Крым. Закончил свою речь президент бандеровским кличем «Слава Украине!».

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«Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но «зрада» отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать.

Начнем с самого главного. Хотим ли мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да.

Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это – встреча в Нормандском формате.

Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет.

Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда – самая большая страшилка последних недель – «формула Штайнмайера».

Давайте разберемся, что это за формула.

Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет.

Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет.

Почему три года назад предыдущий Президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы?! Неужели он хотел предать Украину?

Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами.

Вот с чем согласилась Украина в Минске.

Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет.

Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором засвидетельствовали согласование позиции по тексту этой формулы.

Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет.

Дальше – состоится встреча в Нормандском формате вместе с Президентом Франции, Канцлером Германии и Президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе.

Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс – это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований.

Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники.

Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой.

И проведение выборов должно быть не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, с доступом украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами.

Все это мы будем обсуждать на встрече в Нормандском формате.

Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет.

Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон.

Будем ли мы разрабатывать его сами и быстро принимать? Нет.

Мы напишем его вместе – в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не переходя ни одной «красной линии».

Итак – никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины.

Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира.

Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы.

И мы должны пройти его вместе. И здесь нам необходимо единство.

Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас, и поверьте – я никогда не сдам Украину!

В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц.

Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет.

Все будет Украина!

Слава Украине!» – говорится в обращении Зеленского.