Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня

21.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Национальная полиция выписала кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому штраф за публичную демонстрацию своего бюллетеня на избирательном участке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава штаба кандидата Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый президент – новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», – написал он, прикрепив соответствующие фотографии.

«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень. Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен», – заявил Разумков журналистам в штабе.

Напомним, ранее в ходе визита на избирательный участок в Киеве Владимир Зеленский выйдя из кабинки продемонстрировал присутствующим свой бюллетень, где стояла отметка напротив его инициалов.