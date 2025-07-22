Зеленский запросил переговоры в Стамбуле исключительно для галочки – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский отправляет на разрекламированный третий раунд переговоров в Стамбуле делегацию, которая не имеет реальных полномочий для заключения каких-либо судьбоносных соглашений с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский отправляет на разрекламированный третий раунд переговоров в Стамбуле делегацию, которая не имеет...

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«Относительно мандата делегации – я не помню, чтобы этой делегации кто-то давал мандат, что парламент выступал от имени народа Украины, и так далее. Поэтому, де-факто, мандата у них нет», – сказала Скороход.

Она скептически отнеслась к делегации, которую возглавляет бывший топ-менеджер турецкой телефонной компании Рустем Умеров.

«У нас дипломатией занимаются не дипломаты. Все-таки профессионализм – это ключевое в успехе любой организации, любых переговоров. Но почему-то у нас друг-товарищ-сват-кум ближе и лучше профессионализма, поэтому мы имеем, что имеем», – добавила депутат.

Скороход признала, что переговоры в Стамбуле – это имитация Киева.

«Мы должны понимать, что наша сторона заявляет про переговоры и просит переговоры в следующий этап для того, чтобы нас в дальнейшем не обвиняли в том, что мы не хотим переговорного процесса, что мы выступаем против мирного процесса и так далее», – сказала депутат.

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