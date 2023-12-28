«Зеленский зашел на минное поле. Его дипломатия провалилась» – экс-посол Украины в ЕС
Украинская внешняя политика, которую проводит Украина при президенте Владимире Зеленском, больше не приносит плодов, что показали события уходящего года.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев, курировавший международное направление в администрации президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Результат на табло. К сожалению, такой чрезвычайный визит президента в США результата не принес. На мой взгляд, наоборот, мы в результате этого наступили на определенные минные поля и, как следствие, решение провалилось. Я думаю, что это также урок, и тут мы должны смотреть более глубоко.
Мне кажется, что уже дипломатия эмоций со стороны президента, которая давала результаты на протяжении первого года широкомасштабного вторжения, которая давала весомые плоды, уже не действует. Это показала поездка на саммит в Вильнюс, на саммит НАТО», – сказал дипломат.
«Напомню, что президента попросили также не приезжать на саммит Европейского совета в Брюссель 14-15 декабря, где решалась судьба вступительных переговоров в Европейский союз.
Это такие осторожные сигналы со стороны наших партнеров, которые свидетельствуют о том, что нужно учитывать в нашей работе потому, что ценятся не эмоции, а действия и заслуги. Еще одно – вы видели, что было провалом то, что президент в последние минуты отказался от выступления перед конгрессменами», – заявил Елисеев.
Спасибо!
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