Зеленский заставил молдаван разочароваться в Додоне

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

Решительные первые шаги нового президента Украины Владимира Зеленского, порой спорные с точки зрения законодательства, спровоцировали дискуссию в Молдове по поводу того, почему так не вел себя их президент Игорь Додон, который довольствовался урезанными полномочиями.

Несмотря на разницу в конституционном статусе президентов на Украине и в Молдове, президент и его партия социалистов могли попытаться побороться за власть.

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Об этом в эфире Бельцкого телевидения заявил молдавский политолог Зураб Тодуа.

«На мой взгляд, социалисты могли бы бороться более жестко. К примеру, когда господин президент пригласил журналистов из Москвы, а их не пустили в страну. Почему депутаты-социалисты на приехали тогда к самолету и не взяли его в кольцо. Они же неприкосновенные. Это же гости президента, в какое положение его поставили. Они не захотели дать повод снять партию с выборов», – сказал Тодуа.

Он полагает, что именно эта «гибкая позиция» не позволила социалистам взять 55 мандатов в парламенте, как они рассчитывали, им пришлось довольствоваться 35 мандатами. Причем, предположил политолог, в случае досрочных выборов результат партии может быть еще хуже.

По его мнению, Додону не удается создать парламентскую коалицию именно потому, что молдавские политики его не уважают. Это происходит по его вине. Молдавский президент позволил парламенту 6 раз отстранять его от полномочий на несколько дней, чтобы принимать нужные решения.

«На мой взгляд, господину Додону с первого раза надо было показать, что он не позволит так с собой обращаться. Он мог обратиться к гражданам, призвать их к парламенту и попросить парламентариев учесть мнение людей, которые его поддерживают. Когда его первый раз отстранили от власти, он мог выразить несогласие. Это унизительно и не имеет прецедентов.

Но он не хотел обострять ситуацию, многие боялись, что власть отстранит социалистов от выборов. Но если бы он тогда мог постоять за себя не было бы последующих пяти отстранений. Не было бы того, что мы имеем сейчас, когда конституционный суд, парламент и правительство демонстрируют неуважительное отношение к президенту», – сказал Тодуа.