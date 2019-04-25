Выборы
25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Общество, Политика, Украина
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Зеленский: затягивают обьявление итогов выборов из-за страха роспуска Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия затягивает с объявлением официальных результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуска Верховной Рады, передает корреспондент ПолитНавигатора.


“Сейчас происходят странные вещи: победа есть (на выборах – ред.), а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное объявление результатов, чтобы Верховная рада могла затягивать дату инаугурации, чтоб инаугурация была после 27 мая. Чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады””, – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг в Facebook.

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По его словам, это связано попыткой лишить его права распустить текущий созыв парламента и объявить о досрочных выборах в Раду.

“Президент, у которого доверие 73%, имеет право хотя бы думать об этом [роспуске Рады- Ред] и имеет право иметь такую возможность, – продолжил он. – Система боится. Мы всех победим!”.

У Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата, однако это предельный срок.

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