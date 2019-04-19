Зеленский завершил дебаты с Порошенко бандеровским кличем

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины, которые впервые в истории страны проходили на стадионе, завершились. За время, отведенное модераторами, оппоненты смогли задать друг другу несколько вопросов, о чем писал «ПолитНавигатор».

Практически все выступление действующего гаранта Петра Порошенко сопровождалось выкриками «Ганьба» и «Уходи» от сторонников его визави Владимира Зеленского.

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Пока стороны обменивались репликами, к Порошенко несколько раз подходила его супруга Марина и что-то шептала ему на ухо. За спиной у гаранта во время его выступления находились пара десятков соратников, среди которых были главари запрещенного в РФ меджлиса, министр инфраструктуры Владимир Омелян, волонтер Татьяна Рычкова и несколько отставных боевиков «АТО».

Зеленский также пришел с группой поддержки – представителями своего штаба и супругой Еленой.

Во время своего выступления Зеленский несколько раз переходил на русский язык, завершив обвинения в коррупции и развале экономики вопросом: «Вам не стыдно?», на что Порошенко ответил «Нет! Я горжусь Украиной!».

Выступление Зеленского также запомнилось яркими тезисами, среди которых были: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор», «Я – результат ваших ошибок и обещаний» и другие. Отметим также, что финальную речь он закончил лозунгом националистов – «Слава Украине!».

Примечательно также, что Зеленский назвал достижением предоставление украинским раскольникам томоса и упрекнул Порошенко в том, что тот еще недавно был прихожанином Московского Патриархата: «У Петра Алексеевича очень много было достижений и это так. Безвиз, томос, язык, армия – все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, что все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю почему. Это тоже ваша победа, я понимаю, но мне кажется, что, во-первых, украинский язык был еще до вас, что касается безвиза – да, это победа, но не только ваша, а победа украинских дипломатов, украинской диаспоры, которая боролась за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины. Что касается томоса, это победа Украины. Но это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом, еще в те времена, когда вы были прихожанином Московского Патриархата».

Порошенко же в своей речи несколько раз повторил уже заезженные лозунги о «российской агрессии», «Путине», «руке Кремля» и «реванше».

После того, как отведенное для дебатов время подошло к концу команда Порошенко принялась петь гимн, а Зеленский стал на сцене целоваться с женой.